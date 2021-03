Nazionali: ecco gli impegni dei dieci giallorossi durante la sosta

LAROMA24.IT (Lorenzo Giannini) - La Roma si appresta a tornare in campo e lavorare nelle prossime settimane, per fare in modo di mettersi il prima possibile alle spalle la sconfitta arrivata nella serata di ieri contro il Napoli di Gattuso. La squadra di Fonseca avrà a disposizione due settimane per lavorare a Trigoria in vista dei prossimi impegni, che vedranno i giallorossi tornare in campo il 3 aprile contro il Sassuolo in campionato e l'8aprile nella gara di andata dei quarti di finale di Europa League contro l'Ajax. Il tecnico portoghese però non potrà contare su ben nove giocatori della rosa, infortunati esclusi, che raggiungeranno le proprie Nazionali per disputare le gare previste dalle rispettive Federazioni. Ecco nel dettaglio la lista completa dei calciatori che saranno lontani da Trigoria nelle prossime settimane.

ITALIA - Saranno quattro i giocatori che si aggregheranno alla Nazionale di Roberto Mancini. Sarebbero dovuti essere cinque, ma Bryan Cristante è stato costretto a lasciare il ritiro azzurro a causa di un fastidio al pube che i medici hanno preferito far smaltire nella Capitale. Saranno quindi Mancini, Spinazzola, Pellegrini ed El Shaarawy a doversi giocare una maglia da titolare in vista delle tre sfide a cui l'Italia dovrà prendere parte per le qualificazioni ai prossimi Mondiali: il 25 marzo contro l'Irlanda del Nord, il 28 marzo contro la Bulgaria e il 31 marzo contro la Lituania. I giocatori non potranno dunque tornare a Trigoria prima del primo aprile, a soli tre giorni dalla gara contro il Sassuolo.

BOSNIA - Il tecnico Ivajlo Petev non rinuncerà al proprio centravanti Edin Dzeko. La squadra bosniaca non prenderà parte al prossimo Europeo, ma proverà a portarsi avanti in vista delle qualificazioni per i Mondiali in Qatar. In questo senso il numero 9 giallorosso potrebbe scendere in campo nelle gare del 24 e del 31 marzo, rispettivamente contro Finlandia e Francia. Il 27 marzo però la Bosnia giocherà anche un'amichevole contro la Costa Rica.

ALBANIA - La squadra di Reja ha scelto di puntare su Marash Kumbulla, che con la maglia della Roma è stato chiamato più volte in causa per via dell'emergenza difensiva che ha colpito la squadra allenata da Fonseca nelle ultime giornate. Il difensore albanese prenderà parte alle tre gare valide per le qualificazioni ai prossimi Mondiali, che vedranno la propria Nazionale giocare il 25 marzo contro Andorra, il 28 contro l'Inghilterra e il 31 marzo contro San Marino. Anche il difensore non sarà a disposizione del club giallorosso prima del primo di aprile.

GUINEA - A lasciare Trigoria sarà anche Amadou Diawara, che nelle ultime giornate è riuscito a conquistare una maglia da titolare a causa dell'assenza in mezzo al campo di Jordan Veretout. Il guineano si aggregherà alla propria Nazionale, che cercherà di staccare il pass per la prossima Coppa d'Africa, che era in programma in Camerun dal 9 gennaio al 6 febbraio del 2021, ed è stata rinviata a gennaio 2022. La Guinea scenderà in campo il 24 marzo contro il Mali e il 28 marzo con la Namibia. Con queste date Diawara avrà la possibilità di tornare a disposizione di Fonseca a Trigoria in anticipo rispetto alla gara di campionato contro il Sassuolo.

STATI UNITI - Prima convocazione con la maglia della Nazionale maggiore per il nuovo acquisto della Roma Bryan Reynolds. Il terzino aveva scelto di declinare la chiamata della formazione giovanile per il torneo pre-olimpico, ma non ha potuto dire di no al tecnico Gregg Berhalter. La Nazionale a stelle e strisce giocherà due amichevoli, il 25 marzo contro la Giamaica e il 28 marzo con l'Irlanda del Nord. Questo permetterà a Reynolds di poter tornare a Trigoria già dal 29 marzo, in anticipo rispetto ad altri suoi compagni convocati in giro per il mondo.

SPAGNA U21 - Non ci sono solo le Nazionali maggiori però a scendere in campo durate questa sosta. In queste settimane verranno disputati anche i gironi dell'Europeo Under21, al quale prenderà parte con la sua Spagna Gonzalo Villar. Il numero 14 giallorosso scenderà in campo il 24, il 27 e il 30 marzo, rispettivamente contro la Slovenia, l'Italia allenata da Paolo Nicolato e la Repubblica Ceca a caccia della qualificazione per la fase finale del torneo, che si disputerà a giugno.