Bryan Cristante ha rilasciato alcune dichiarazioni al termine del primo tempo di Roma-Fiorentina, conclusosi con il punteggio di 1-0 in favore dei padroni di casa grazie alla perla di Dybala al minuto 40. Queste le parole di Cristante, che oggi tocca quota 200 presenze con la maglia giallorossa.

CRISTANTE A DAZN

Cosa deve fare la Roma per non tenere in bilico questa partita?

"Rimanere concentrati e chiuderla il prima possibile. Dobbiamo rimanere tranquilli nel finale di gara".