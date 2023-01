Roma-Fiorentina: 200esima presenza in giallorosso per Cristante (FOTO)

Traguardo molto importante quello raggiunto da Bryan Cristante nella serata odierna. Il centrocampista, partito titolare nella gara di campionato contro la Fiorentina, ha raggiunto quota 200 presenze con la maglia giallorossa. Arrivato nell’estate del 2018 dall’Atalanta, il ventisettenne ha messo a referto fino a questo momento 11 reti e 11 assist e ha disputato 147 gare in Serie A, 24 in Europa League, 14 in Conference League, 8 in Coppa Italia e 7 in Champions League.





"Un traguardo importante per Bryan Cristante", i complimenti della Roma su Twitter per le 200 presenze di Cristante con la maglia giallorossa.