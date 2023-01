ROMA-FIORENTINA: le formazioni UFFICIALI. Out Zaniolo. Pellegrini ok, Kumbulla e Bove dal 1' (FOTO)

Dopo il passaggio ai quarti di Coppa Italia, battendo il Genoa per 1-0, la Roma ospita la Fiorentina allo Stadio Olimpico nella 18a giornata di campionato. José Mourinho, senza lo squalificato Ibanez, schiera Kumbulla con Mancini e Smalling, mentre in mezzo al campo sceglie dal 1' Bove al fianco di Cristante con Celik e Zalewski esterni di centrocampo. Davanti il tecnico perde Nicolò Zaniolo a causa di una sindrome influenzale, mentre recupera Pellegrini, uscito anzitempo giovedì contro il Genoa: il capitano giallorosso e Dybala supportano Abraham in attacco.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

ROMA: Rui Patricio; Mancini, Smalling, Kumbulla; Celik, Cristante, Bove, Zalewski; Dybala, Pellegrini; Abraham.

All.: Mourinho.

FIORENTINA: Terracciano; Dodo, Milenkovic, Igor, Biraghi; Amrabat, Duncan; Ikoné, Bonaventura, Kouamé; Jovic.

All.: Italiano.

Arbitro: Giua. Assistenti: Bindoni - Prenna. IV uomo: Maresca. VAR: Nasca. AVAR: Paganessi.

