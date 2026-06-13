Dybala: "Futuro? Vedremo cosa succede, non ho ancora deciso" (VIDEO)

Paulo Dybala è tornato a parlare del proprio futuro, non chiudendo del tutto al Boca Juniors e restando criptico sul rinnovo con la Roma. Le sue parole: "Vedremo che cosa succederà. Ormai tutte le squadre sono un'opzione, persino l'Istituto, così la gente non si arrabbia. Sono ancora un giocatore della Roma fino alla fine del mese, quindi per rispetto nei confronti del club non parlerò del mio futuro. Tuttavia, non ho ancora deciso. Non so se succederà qualcosa, quindi non posso dire nulla che non accada. Tutto è possibile, nel calcio non si sa mai. Mi sono trovato in molte situazioni durante la mia carriera in cui pensavo che sarebbe successo una cosa e invece è successo un'altra, ma è così che funziona. Gli aumenti di calcio sorprendono sempre. Il Boca Juniors è un'opzione? Vedremo".

? “ME GUSTARÍA CERRAR EN #INSTITUTO”



? Paulo Exequiel Dybala, jugador de la AS Roma y surgido de #Instituto, habló con @cadena3deportes y aseguró que regresar a la Gloria es una OPCIÓN para el futuro.



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