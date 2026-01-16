MALEN: "Ho scelto la Roma per la passione dei tifosi e l'ambizione della proprietà. Non vedo l'ora di lavorare con Gasperini" (VIDEO)

La Roma mette a segno il secondo colpo della sessione invernale di calciomercato: si tratta di Donyell Malen , attaccante olandese arrivato dall'Aston Villa con la formula del prestito oneroso (2 milioni di euro) con obbligo di riscatto fissato a 25 e condizionato alla qualificazione in Champions o Europa League e al 50% delle presenze (almeno da 35 minuti) . Inoltre i Villans incasseranno il 10% dell'eventuale futura plusvalenza. Nella giornata di ieri si è sottoposto alle visite mediche di rito e, dopo l'ufficialità del trasferimento arrivata nella mattinata odierna, ha rilasciato la prima intervista ai canali ufficiali del club giallorosso. Ecco le sue dichiarazioni.

Le tue prime sensazioni?

"Mi sento bene e sono molto contento di essere qui. Sono stati dei giorni lunghi, ma sono entusiasta".

Quanto è importante l'affetto e il calore dei tifosi?

"Nel calcio non c'è niente di più importante della passione. Io gioco con passione e spero di poter creare un legame con i tifosi e di fare qualcosa di importante insieme".

Cosa ti ha fatto dire 'sì' alla Roma?

"La passione dei tifosi, l'ambizione della proprietà e gli obiettivi prefissati dalla società. Questo è un grandissimo club e sono felicissimo".

Cosa significherà per te lavorare con Gasperini?

"Lui è molto importante per questo club, ha fatto buone cose in passato anche con altre società e le sue squadre hanno sempre giocato un bel calcio. Anche gli attaccanti hanno sempre fatto bene, quindi non vedo l'ora di lavorare con lui".

Hai un ruolo preferito?

"Preferisco giocare al centro, penso di poter essere più pericoloso giocando da attaccante puro, di poter creare occasioni per la squadra e segnare. Per cui mi piace quella posizione".

Come immagini la Serie A?

"Conosco molto bene questo campionato, ho visto molte partite quest’anno e anche in passato. La Serie A mi è sempre interessata, sono felicissimo di essere qui e giocare in questo campionato".

Sei grande amico di Justin Kluivert: cosa ti ha detto?

"Lo conosco molto bene, da quando avevo 9 anni. Quando sono circolate le prime voci, mi ha scritto dicendomi che la Roma è un club straordinario e che posso davvero fare qualcosa di speciale qui. Sì, abbiamo parlato molto".

Hai scelto il numero 14: c'è un motivo particolare?

"Era il numero più bello a disposizione. In passato ho giocato con il numero 14 e mi sono sempre trovato bene".

Quanta curiosità c'è di vivere a Roma?

"Siamo tutti entusiasti di essere qui, personalmente non c’ero mai stato. Ho sempre sentito dire che è una bellissima città, tra le più belle in Europa. Non vedo l’ora di esplorarla e scoprire cosa ha da offrire".

Quale sarà il primo monumento che visiterai a Roma?

"Penso che il Colosseo sia straordinario, ho visto molte foto e credo sia uno dei posti più belli da visitare".

Quali sono le tue passioni?

"Le macchine mi piacciono. Posso passare le giornate a guardare auto. Poi mi piacciono gli altri sport come il tennis, il basket e il golf...".

Hai mai mangiato una carbonara?

"Sì, qualche volta. Ma non credo fossero come quella a Roma, per cui proverò la carbonara locale".

Un messaggio per i tifosi?

"Sono felice di essere qui e lotterò per questo club. Cercherò di dare il massimo, segnare gol e servire assist. Sono molto entusiasta. Forza Roma!”





