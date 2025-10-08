DAN FRIEDKIN: "Ottime sensazioni per il primo posto in classifica. Gasperini fantastico, parlo spesso con lui e non potrei essere più felice"

Dan Friedkin parla. Il presidente della Roma ha rilasciato alcune dichiarazioni a margine della 32esima assemblea generale della EFC (ex ECA) che si sta svolgendo in questi giorni al Roma Cavalieri Waldorf Hotel e si è soffermato sul lavoro di Gian Piero Gasperini e sui risultati ottenuti dalla squadra giallorossa. Ecco le parole del numero uno del club capitolino.

Quali sono le sue sensazioni rispetto alla squadra?

"Ottime sensazioni, ma ovviamente è molto presto. Abbiamo una lunga stagione e un lungo percorso, ma credo nel nostro allenatore, in quello che sta facendo, in tutta la squadra e in tutti i nostri sforzi. Stiamo facendo molti sperimenti".

Cosa ne pensa della decisione di UEFA di far giocare Milan-Como in Australia? Vuole portare la Roma a giocare a Texas?

"Supporto completamente tutto ciò che sta facendo l'UEFA, è sempre vicina ai nostri partner. Anche il presidente dell'EFC è vicino a noi e ai nostri tifosi. Considerando tutto ciò che sta facendo in Europa, supporto la UEFA".

Cosa ne pensa di Gasperini?

"E' fantastico, la sua etica del lavoro è incredibile. Ha molte richieste, lavora duro ed è molto serio. Siamo molto allineati con il suo stile di allenamento, parliamo spesso e lavoriamo a stretto contatto. Non potremmo essere più felici di questo".