VIDEO - Pisilli: "Poco spazio? Non è stato tempo perso. Ho cercato di migliorare e convincere Gasperini"

Torna a parlare Niccolò Pisilli. Il centrocampista della Roma è intervenuto in conferenza stampa al fianco dell'allenatore Gian Piero Gasperini alla vigilia del match contro lo Stoccarda, valido per la settima giornata della fase campionato di Europa League e in programma domani alle ore 21 allo Stadio Olimpico. Tra i vari temi trattati il calciatore classe 2004 si è soffermato sulla crescita del minutaggio nel corso dei mesi: "In questo periodo ho giocato un po' di più, ho cercato di farmi trovare pronto allenandomi sempre al meglio in tutto questo periodo, anche nel quale magari ho giocato un po' meno. Ma non è stato tempo perso, non è stato un periodo buttato, perché anche quando non vai in campo la domenica hai tutta una settimana per lavorare, cercare di migliorare e convincere l'allenatore a farti vedere che sei pronto. In queste partite spero di aver dato delle buone risposte: ho cercato di dare il massimo ed è quello che farò sempre".

