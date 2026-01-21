Conferenza stampa, GASPERINI: "Maggiore attenzione sul Milan, faremo di tutto per difendere il 4° posto" - PISILLI: "Mercato? Totalmente focalizzato sulla Roma" (FOTO e VIDEO)

Domani alle ore 21 andrà in scena allo Stadio Olimpico il delicatissimo match tra Roma e Stoccarda, valido per il settimo turno della fase campionato di Europa League. Oggi, giornata di vigilia, l'allenatore Gian Piero Gasperini interverrà in conferenza stampa insieme a Niccolò Pisilli direttamente dalla sala stampa del 'Fulvio Bernardini' di Trigoria alle ore 13:30. Come di consueto, LAROMA24.IT seguirà l'evento in diretta.







L'intervento di Gasperini

Come gestirà la squadra in vista degli impegni ravvicinati?

"La squadra sta bene tranne Hermoso che è infortunato, oltre a Dovbyk. Inoltre non ci saranno Malen e Vaz. Domani è una partita molto ravvicinata alla sfida del Milan, che è una gara di maggiore attenzione. In Europa siamo in una buona posizione e con una vittoria abbiamo buone possibilità di saltare il playoff, ma abbiamo maggiore attenzione sul campionato".

Come è riuscito a rendere Dybala così continuo? La Roma ha raggiunto il livello che si aspettava?

"La Roma si è subito contraddistinta per la mentalità. Ho trovato un gruppo molto motivato, che voleva fare una stagione importante. Inoltre mi hanno dato grande disponibilità. Mi auguro che, andando avanti, si riesca a migliorare l'aspetto qualitativo offensivo. Sono state rarissime le volte in cui la squadra non ha risposto sul piano della mentalità e della motivazione. Dybala stava facendo bene, poi ha avuto l'influenza e una ricaduta e lui ci mette più tempo a recuperare. Sta bene, è recuperato ed è in grado di giocare. Rispetto a un po' di anni fa magari ha meno velocità, ma se supportato riesce ad essere determinante".

L'importanza dell'Europa League: quanto le piacerebbe vincere subito un trofeo?

"Io non metto il punto sulla vittoria dell'Europa League. Sa da quanto tempo un'italiana non vinceva l'Europa League prima dell'Atalanta? Dagli anni 90. L'ultima Champions è stata dell'Inter nel 2010. Se i trofei sono l'unica cosa che gratifica allora si è perennemente delusi. Vincere in Europa per le italiane è un problema, guardate le partite di ieri. Se vincere l'Europa League diventa il metro di giudizio per la Roma allora c'è il rischio di essere sempre molto delusi. Bisogna spostare l'obiettivo, guardarci, migliorarci e crescere sotto tutti gli aspetti per cercare di diventare sempre più forti. Quando si ha la sensazione di essere forti allora forse si arriva a vincere qualcosa".

Sono aumentate la consapevolezza e la fiducia per il quarto posto dopo il ko della Juve o ci sono sempre state?

"Abbiamo sempre giocato per fare il massimo. All'inizio della stagione nessuno sapeva la nostra dimensione, dopo 21 giornate non c'è niente di definitivo ma siamo in una posizione che ci siamo conquistati e non ce l'ha regalata nessuno. A parte l'Inter, che è avanti, affronteremo squadre che ci sono vicine. Abbiamo anche un discreto vantaggio su Bologna e Atalanta. Noi ci siamo conquistati questa posizione e faremo di tutto per difenderla e incrementarla. Noi abbiamo una considerazione di noi stessi superiore rispetto a un po' di tempo fa".

L'intervento di Pisilli

Capitolo mercato chiuso? Con cosa hai convinto il mister?

"Il mercato chiude il 2 febbraio, ma io sono totalmente focalizzato sulla Roma e sulle prossime partite. In questo periodo ho giocato di più, ho cercato di farmi trovare pronto e di allenarmi al meglio. Quando non ho giocato non ho perso tempo, ho lavorato per convincere l'allenatore. Spero di aver dato buone risposte, ho cercato di dare il massimo e lo farò sempre".

