VIDEO - Gasperini: "In questo momento priorità al campionato"

La Roma vola ad Atene per l'ultima giornata della fase campionato di Europa League: domani alle 21.00 i giallorossi sfideranno il Panathinaikos con l'obiettivo di cercare di qualificarsi tra i primi 8 posti ed evitare i playoff. Alla vigilia della sfida Gasperini ha parlato in conferenza stampa: "La affronteremo cercando di far risultato. Siamo qualificati nei primi 24, se riusciamo a entrare nei primi 8 saremo ancora più felici perché salteremmo i playoff, ma in questo momento è chiaro che la priorità è il campionato. Comunque domani cercheremo di fare sicuramente il massimo".

d