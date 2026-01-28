Conferenza, GASPERINI: "La priorità è il campionato, non è una gara da vincere a ogni costo. Dybala ha un fastidio al ginocchio, valuteremo domani" - TSIMIKAS: "Siamo qui per vincere. Cerco sempre di dare il massimo e migliorare come calciatore"

Alle 17:15 Gian Piero Gasperini e Kostas Tsimikas parleranno in conferenza stampa in vista della sfida di domani sera contro il Panathinaikos, gara delicata e importante di Europa League.

Siete in piena emergenza, ma è una gara da vincere assolutamente.

"L'affronteremo cercando di far risultato, ma non è una gara da vincere a ogni costo. Siamo qualificati nei primi 24, se riusciamo a entrare nei primi 8 saremo ancora più felici, salteremmo i playoff, ma ora la priorità è il campionato. Domani cercheremo di fare il massimo".

Come sta Dybala, può giocare titolare? Qualcuno andrà adattato davanti?

"Oggi non sono in grado di darvi la formazione. Non la dico mai, ma oggi ancor meno. Dybala è uscito dalla partita con il Milan con un piccolo acciacco al ginocchio, ieri stava molto meglio ma oggi gli dava un po' fastidio. Lo valuteremo domani".

Ha cinque attaccanti e non può schierarne uno. Le era mai capitato?

"Dovbyk ha dovuto sottoporsi a un intervento e quindi starà fuori per mesi. Arena è un ragazzo di 16 anni che ha fatto un esordio bellissimo con un gol, ma non era certamente nei programmi iniziali. Per il resto ci sono situazioni particolari: Malen è appena arrivato ed è fuori dalla lista. Quello che dispiace davvero è l’infortunio di Ferguson, che si è fatto male nell’ultima partita con lo Stoccarda proprio all’ultimo minuto. È un ragazzo che, tra le altre cose, non è sicuramente fortunato".

Il cammino in Europa League era iniziato con due sconfitte in casa, ma la Roma è tra le favorite per il titolo.

"Noi abbiamo sempre cercato fin dall’inizio di fare bene in tutte le competizioni: campionato, Europa League e Coppa Italia. L’obiettivo è sempre stato quello di giocarle tutte al meglio. All’inizio in Europa abbiamo avuto due stop in casa, uno anche piuttosto clamoroso, con tre rigori sbagliati. Però, come in campionato, nell’arco della stagione la squadra è cresciuta qualitativamente, soprattutto sul piano del gioco. Abbiamo avuto più difficoltà a realizzare, a concretizzare i gol e a creare situazioni pericolose, ma adesso mi sembra che, pur mantenendo un’ottima stabilità difensiva, la squadra produca molto di più e stia ottenendo risultati importanti".

Mercato aperto, ma non si possono cambiare le liste. Qual è il suo pensiero su questo argomento?

"Sì, si contrappone con il fatto che sul mercato puoi fare operazioni da inizio gennaio. È frutto della nuova formula, va rivisto qualcosa. Noi siamo tranquilli come classifica, anche il Panathinaikos, ma c'è il rischio di arrivare a partite delicate con situazioni difficili di organico, andrà rivisto qualcosa".

Che tipo di partita dobbiamo aspettarci?

"Loro sono una buona squadra e in Europa hanno fatto un ottimo percorso. Sono una squadra molto organizzata, sanno stare bene in campo. Hanno un po' di difficoltà di organico. Noi faremo il massimo per ottenere la qualificazione, siamo dentro all'ultima giornata, lo abbiamo fatto in tutte le partite, ma detto questo non è che mi preoccupa un turno in più. Siamo cresciuti giocando, giocando siamo cresciuti qualitativamente, non lo ritengo un problema enorme questa cosa del turno da giocare".

Le farà piacere ritrovare Benitez? Che rapporto avevate?

"Un buon rapporto. Non ci siamo frequentati tantissimo, ma ci siamo conosciuti nel tempo. È indubbiamente un grandissimo professionista, un allenatore che è stato vincente in tanti Paesi. Per me sarà sicuramente un piacere rivederlo e salutarlo. In ogni caso sarà un bello scontro".

Le parole di Tsimikas

"Cerco di fare sempre il meglio e di dare il massimo. Ogni volta che il mister mi dà un’occasione provo a sfruttarla. Il mio obiettivo è evolvere come calciatore e andare avanti: credo di poter dare molto di più e questo resta ancora oggi il mio obiettivo".

Il pubblico darà una mano ai vostri avversari?

"I tifosi in Grecia sono molto attivi, aiutano i giocatori, noi saremo concentrati sul nostro gioco, vogliamo vincere assolutamente domani per garantire la nostra posizione fra le prime 8. Siamo venuti qui per vincere, questo è l'unico obiettivo".

Ti voleva il Liverpool: hai pensato di tornare lì? Resti qui?

"Posso solo dire di essere concentrato sulla mia squadra. Io voglio far parte della squadra, migliorare come calciatore. Abbiamo sentito tante cose, meglio chiudere le orecchie e fare il tuo meglio come calciatore quando ne hai occasione. Il mio unico obiettivo è dare il meglio di me stesso, sempre".

Cosa pensi dell'incidente di ieri?

"Non ho parole, è una cosa molto triste per tutti i greci. Voglio augurarmi che Dio dia la forza necessaria alle famiglie delle vittime e che i feriti possano rimettersi al più presto. A parte questo, riguarda tutta la Grecia, anche me che non vivo in Grecia. Ho letto in diretta, sono molto triste, senza parole".

Hai affrontato tante volte il Panathinaikos.

"Sono molto contento di tornare qui, sono molti anni che non gioco contro una squadra greca, sono contento di essere nel mio paese. Contatterò alcuni giocatori della Nazionale, dopo tanti anni ho questa occasione e sono contento".