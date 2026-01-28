VIDEO - Gasperini: "Domani valutiamo Dybala, oggi il ginocchio gli dava fastidio"

In emergenza in attacco la Roma volta ad Atene per l'ultima giornata della fase campionato di Europa League contro il Panathinaikos. Gasperini deve fare i conti con le assenze di Dovbyk, Ferguson ed El Shaarawy per infortunio oltre a quelle di Malen e Robinio Vaz, non in lista Uefa poiché arrivati nel mercato di gennaio. A queste si aggiunge la preoccupazione per le condizioni di Dybala di cui ha parlato Gasperini in conferenza stampa: "Oggi non sono in grado di darvi la formazione. Non la dico mai, ma oggi ancor meno. Dybala è uscito dalla partita con il Milan con un piccolo acciacco al ginocchio, ieri stava molto meglio ma oggi gli dava un po' fastidio. Lo valuteremo domani"