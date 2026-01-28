Panathinaikos-Roma, i convocati di Gasperini: out Ferguson. Torna Rensch, prima chiamata per Della Rocca

Domani alle ore 21 andrà in scena allo Stadio Olimpico Spyros Louis il match tra Panathinaikos e Roma, valido per l'ottava e ultima giornata della fase campionato di Europa League. Gian Piero Gasperini ha diramato l'elenco dei convocati e nella lista non figura Evan Ferguson, il quale resta ai box a causa del riacutizzarsi del dolore per il trauma alla caviglia sinistra. Presenti Paulo Dybala e Devyne Rensch, che hanno smaltito i rispettivi problemi fisici. Prima chiamata, invece, per Mattia Della Rocca, trequartista classe 2006 della Primavera.
L'elenco dei convocati
Portieri: Svilar, Gollini, De Marzi
Difensori: Rensch, Angelino, Ndicka, Tsimikas, Celik, Mancini, Ziolkowski, Wesley, Ghilardi
Centrocampisti: Cristante, Pellegrini, El Aynaoui, Pisilli
Attaccanti: Soulé, Dybala, Della Rocca
(asroma.com)