Ferguson, problemi alla caviglia sinistra: l'attaccante sente ancora dolore e salta Panathinaikos-Roma

Domani alle ore 21 andrà in scena allo Stadio Olimpico "Spyros Louis" di Atene la partita tra Panathinaikos e Roma, valida per l'ottava e ultima giornata della fase campionato di Europa League. Gian Piero Gasperini è a corto di attaccanti e, in vista della trasferta in Grecia, non potrà contare nemmeno su Evan Ferguson: il centravanti irlandese non è stato convocato a causa del riacutizzarsi del dolore legato al trauma alla caviglia sinistra. Ieri il classe 2004 si era allenato a parte e nemmeno questa mattina sono arrivati segnali positivi, motivo per cui resterà a Trigoria per provare a recuperare per Udinese-Roma.