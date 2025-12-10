Clicky

Roma in partenza per la Scozia: il viaggio della squadra verso Glasgow (FOTO e VIDEO)

10/12/2025 alle 13:01.
wesley-partenza-glasgow-celtic-roma

Domani alle ore 21 andrà in scena il match tra Celtic Roma, valido per la sesta giornata della fase campionato di Europa League. Nella giornata odierna la squadra giallorossa raggiungerà la Scozia e il gruppo è in partenza verso Glasgow: la prossima tappa sarà il Celtic Park, dove alle ore 18:30 andrà in scena la conferenza stampa di Gian Piero Gasperini e Mario Hermoso e alle 19:30 si terrà l'allenamento di rifinitura. Sorride l'allenatore giallorosso, che ha ritrovato Angelino dopo oltre due mesi e Wesley in seguito alla contrattura che non gli ha permesso di scendere in campo contro il Cagliari.