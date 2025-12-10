Roma in partenza per la Scozia: il viaggio della squadra verso Glasgow (FOTO e VIDEO)

Domani alle ore 21 andrà in scena il match tra Celtic e Roma, valido per la sesta giornata della fase campionato di Europa League. Nella giornata odierna la squadra giallorossa raggiungerà la Scozia e il gruppo è in partenza verso Glasgow: la prossima tappa sarà il Celtic Park, dove alle ore 18:30 andrà in scena la conferenza stampa di Gian Piero Gasperini e Mario Hermoso e alle 19:30 si terrà l'allenamento di rifinitura. Sorride l'allenatore giallorosso, che ha ritrovato Angelino dopo oltre due mesi e Wesley in seguito alla contrattura che non gli ha permesso di scendere in campo contro il Cagliari.



