Conferenza stampa pre Celtic-Roma: al fianco di Gasperini ci sarà Hermoso

Domani alle ore 21 andrà in scena a Glasgow il match tra Celtic e Roma, valido per la sesta giornata della fase campionato dell'Europa League. Nella giornata odierna, vigilia della partita, Gian Piero Gasperini interverrà in conferenza stampa direttamente al Celtic Park alle 18:30 (17:30 locali) e al suo fianco ci sarà Mario Hermoso.