Domani alle ore 21 andrà in scena a Glasgow il match tra Celtic e Roma, valido per la sesta giornata della fase campionato dell'Europa League. Nella giornata odierna, vigilia della partita, Gian Piero Gasperini interverrà in conferenza stampa direttamente al Celtic Park alle 18:30 (17:30 locali) e al suo fianco ci sarà Mario Hermoso.
Conferenza stampa pre Celtic-Roma: al fianco di Gasperini ci sarà Hermoso
10/12/2025 alle 11:10.
6^ giornata (11-12-2025 21:00)
Da disputare
Da disputare
|
|
- - -
|
|
Celtic
|
Roma