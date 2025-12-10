Celtic-Roma, i convocati di Gasperini: torna Angelino dopo oltre due mesi, presente anche Wesley. Out Dovbyk

Domani alle ore 21 andrà in scena al Celtic Paark il match tra Celtic e Roma, valido per la sesta giornata della fase campionato di Europa League. Alla vigilia della partita Gian Piero Gasperini ha diramato l'elenco dei convocati e nella lista figurano Wesley, il quale ha smaltito la contrattura che lo ha costretto a saltare la sfida contro il Cagliari, e Angelino, che torna a disposizione dopo oltre due mesi. Ancora assente, invece, Artem Dovbyk.

L'elenco dei convocati

Portieri: Svilar, Gollini, De Marzi

Difensori: Rensch, Angelino, Ndicka, Tsimikas, Celik, Hermoso, Mancini, Ziolkowski, Wesley, Ghilardi

Centrocampisti: Cristante, Pellegrini, El Aynaoui, Kone, Pisilli

Attaccanti: Ferguson, Soulé, Dybala, Bailey, El Shaarawy

(asroma.com)