Celtic-Roma, i convocati di Gasperini: torna Angelino dopo oltre due mesi, presente anche Wesley. Out Dovbyk

10/12/2025 alle 11:34.
Domani alle ore 21 andrà in scena al Celtic Paark il match tra Celtic Roma, valido per la sesta giornata della fase campionato di Europa League. Alla vigilia della partita Gian Piero Gasperini ha diramato l'elenco dei convocati e nella lista figurano Wesley, il quale ha smaltito la contrattura che lo ha costretto a saltare la sfida contro il Cagliari, e Angelino, che torna a disposizione dopo oltre due mesi. Ancora assente, invece, Artem Dovbyk.

L'elenco dei convocati

Portieri: Svilar, Gollini, De Marzi

Difensori: Rensch, Angelino, Ndicka, Tsimikas, Celik, Hermoso, Mancini, Ziolkowski, Wesley, Ghilardi

Centrocampisti: Cristante, Pellegrini, El Aynaoui, Kone, Pisilli

Attaccanti: Ferguson, Soulé, Dybala, Bailey, El Shaarawy

