Athletic Club-Roma, Ranieri e l'ingresso al San Mames: "Mi piace tantissimo questo stadio, fenomenale" (VIDEO)

Oggi alle ore 18:45 va in scena al San Mames la partita tra Athletic Club e Roma, valida per il ritorno degli ottavi di finale di Europa League. Nel tardo pomeriggio di ieri i giallorossi sono atterrati a Bilbao e si sono subito diretti al San Mames per un primo sopralluogo e soprattutto per la conferenza stampa di Claudio Ranieri e Paulo Dybala. Nel corso del consueto walkaround l'allenatore dei capitolini ha risposto ad alcune domande del social media manager dell'Athletic: "Il San Mames mi piace tantissimo, fenomenale - le parole di Sir Claudio -. Conoscevo il vecchio stadio... Si trovava sempre qui?". "Sì. Benvenuto a La Catedral", risponde l'admin dei baschi. "Molte grazie", controbatte Ranieri. Successivamente il social media manager ha salutato Leandro Paredes, Paulo Dybala e Stephan El Shaarawy.

