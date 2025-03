FOTO e VIDEO - Athletic-Roma: sopralluogo della squadra al San Mames. I baschi: "Benvenuti"

Dopo il 2-1 dei giallorossi allo Stadio Olimpico, va in scena il secondo round tra Athletic Club e Roma: domani alle 18.45 la squadra di Ranieri sarà ospite dei baschi nel ritorno degli ottavi di finale di Europa League. Arrivata in Spagna nel tardo pomeriggio, la squadra ha fatto il consueto sopralluogo al San Mames per testare le condizioni del campo prima della conferenza stampa del tecnico e di Paulo Dybala.

L'Athletic Club tramite i social ha pubblicato un video con il quale ha dato il benvenuto ai giallorossi al San Mames: