Ranking UEFA, le eliminazioni di Milan e Atalanta complicano la caccia al posto extra: Italia terza e solo 5 squadre in corsa

Terminate le prime quattro partite valide per i playoff di Champions League, arrivano ulteriori aggiornamenti sul ranking UEFA che permette a due nazioni di ottenere un posto extra per la prossima edizione della massima competizione europea. In seguito alle eliminazioni di Milan (sconfitta per 2-1 tra andata e ritorno contro il Feyenoord) e Atalanta (clamoroso ko per 1-3 al Gewiss Stadium contro il Brugge e sconfitta per 2-5 nella doppia sfida), l'Italia perde ben due squadre oltre il Bologna (uscito nella first phase) e complica incredibilmente la rincorsa verso Spagna (+0.223 sull'Italia) e Inghilterra (+3.08). Restano quindi cinque le italiane in corsa (Inter, Juventus, Roma, Lazio e Fiorentina), mentre Spagna e Inghilterra hanno rispettivamente sei e sette club.

Il ranking aggiornato