Champions League, Milan-Feyenoord 1-1: espulso Hernandez al 51', rossoneri eliminati in virtù dell'1-0 dell'andata. Olandesi agli ottavi contro una tra Inter e Arsenal

Alle ore 18:45 è andata in scena a San Siro la partita tra Milan e Feyenoord, valida per il ritorno dei playoff di Champions League, e si è conclusa con il risultato di 1-1. In virtù della sconfitta per 1-0 rimediata all'andata, i rossoneri vengono eliminati dalla competizione mentre gli olandesi accedono agli ottavi di finale. A sbloccare la gara dopo appena 40 secondi ci pensa Gimenez, il quale trafigge Wellenreuther con un colpo di testa su assist di Thiaw, ma la svolta arriva al minuto 51: Theo Hernandez, già ammonito, simula un contatto in area e l'arbitro decide di estrarre il secondo cartellino giallo. Gli uomini di Conceicao restano quindi in 10 e al 73' vengono puniti da Carranza, che sigla la rete del definitivo 1-1 con cui condanna il Milan. In attesa del sorteggio che si svolgerà venerdì alle ore 12, il Feyenoord affronterà agli ottavi una tra Inter e Arsenal. Con l'eliminazione del Diavolo si complica ancor di più la possibilità di vedere cinque squadre italiane nella prossima edizione della Champions League: l'Italia infatti si trova al terzo posto nel ranking dietro Inghilterra e Spagna e ora avrà anche un club in meno su cui puntare.