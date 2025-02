Ranking UEFA, si complica la caccia al posto extra: sorpasso della Spagna sull'Italia

Grazie al nuovo format delle coppe europee, che ha aumentato il numero delle squadre partecipanti, l'UEFA ha dato la possibilità di assegnare un posto extra per la Champions League ai due campionati che, anno per anno, otterranno più punti di ranking. Fino a ieri, in classifica l'Italia era ben salda al secondo posto dietro all'Inghilterra. Dopo le partite di oggi, invece, la Serie A è stato sorpassata dalla Spagna. Infatti, la Roma ha pareggiato 1-1 sul campo del Porto in Europa League, la Real Sociedad ha superato per 1-2 il Midtjylland, mentre, in Conference il Betis ha battuto per 0-3 il Gent, concretizzando il sorpasso. Ecco la situazione aggiornata.

1. Inghilterra 20.892

2. Spagna 18.034

3. ITALIA 17.687

4. Germania 15.421

5. Portogallo 15.350

6. Francia 14.214

7. Belgio 13.550

8. Olanda 13.249

9. Grecia 11.062

10. Svezia 10.125