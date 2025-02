Champions League, Atalanta eliminata: il Brugge vince 1-3 al Gewiss Stadium e va agli ottavi. Qualificate anche Bayern Monaco e Benfica

Terminata Milan-Feyenoord (conclusa sull'1-1 e con la conseguente eliminazione dei rossoneri), alle ore 21 sono andate in scena altre tre partite valide per il ritorno dei playoff di Champions League. Tra le protagoniste c'è l'Atalanta, che cade clamorosamente al Gewiss Stadium contro il Brugge e viene eliminata: dopo aver perso 2-1 in Belgio, la Dea incassa un'ulteriore sconfitta anche in casa perdendo 1-3. La gara inizia subito con il piede sbagliato per gli uomini di Gasperini e si ritrovano incredibilmente sotto per 0-3 all'intervallo a causa delle reti di Talbi (doppietta) e Jutglà. Nella ripresa Lookman riaccende le speranze segnando subito, ma è proprio lui a fallire il rigore del possibile 2-3 al 60' calciando addosso a Mignolet. Si spengono così le speranze di qualificazione dell'Atalanta, che saluta quindi la competizione dopo essere rimasta anche in 10 a causa dell'espulsione di Toloi: il Brugge, invece, affronterà una tra Lille e Aston Villa.

Si qualificano agli ottavi anche Bayern Monaco e Benfica, che pareggiano rispettivamente contro Celtic (1-1) e Monaco (3-3) ma accedono al turno successivo grazie alle vittorie ottenute all'andata (1-2 i tedeschi e 0-1 i portoghesi). I bavaresi affronteranno una tra Bayer Leverkusen e Atletico Madrid, mentre le Aquile se la vedranno contro Barcellona o Liverpool.

Tutti i risultati

Milan-Feyenoord 1-1 (1-2 totale): 1' Gimenez, 73' Carranza.

Atalanta-Brugge 1-3 (2-5 totale): 3' e 27' Talbi, 45'+3 Jutglà, 46' Lookman

Benfica-Monaco 3-3 (4-3 totale): 22' Akturkoglu, 32' Minamino, 51' Ben Seghir, 76' Pavlidis, 81' Ilenikhena, 33' Kokcu

Bayern Monaco-Celtic 1-1 (3-2 totale): 63' Kuhn. 94' Davies