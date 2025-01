Porte girevoli: la Roma in Europa League solo con Svilar e De Marzi. Dialogo aperto con l'UEFA

Giovedì alle ore 18:45 la Roma affronterà l'AZ Alkmaar nella partita per la settima giornata della first phase di Europa League e Claudio Ranieri dovrà fare i conti con una piccola grana legata al reparto portieri. In seguito all'ufficialità della cessione di Mathew Ryan a titolo definitivo al Lens l'opinionista Mimmo Ferretti di Radio Manà Manà Sport ha sollevato un quesito riguardante il pacchetto dei guardiani della porta dei giallorossi in vista dell'impegno europeo in Olanda.

Con l'addio di Ryan e l'infortunio di Renato Marin (lesione al legamento peroneo astragalico anteriore e una lesione subtotale della sindesmosi peroneo tibiale della caviglia sinistra che lo terranno fuori un mese) Claudio Ranieri avrà a disposizione soltanto Mile Svilar e Giorgio De Marzi in vista di giovedì. Inoltre il portiere classe 2007 non è ancora stato inserito nella lista B da presentare alla UEFA, che può essere modificata fino a 24 ore prima di ogni gara. La lista A, invece, può subire variazioni solo nel caso in cui ci siano due infortuni certificati di almeno 30 giorni a due portieri inseriti esclusivamente nella lista A, motivo per cui quello di Marin non rientrerebbe nel conteggio.

La stagione 2024/25 è la prima annata in cui la first phase delle coppe europee si accavalla alla finestra di calciomercato di gennaio. Come rivelato dal giornalista Matteo De Rose, la Roma è quindi in contatto diretto con la UEFA e ha aperto un tavolo di discussione con essa per poter inserire in lista A l'eventuale neo acquisto Pierluigi Gollini in vista della sfida contro l'Eintracht Francoforte, in programma il 30 gennaio alle ore 21 e valida per l'ultima giornata della prima fase dell'Europa League.

Domani in Olanda voleranno soltanto Svilar e De Marzi, a meno che Ranieri non voglia aggiungere all'elenco il terzo portiere, ovvero il classe 2006 Lan Jovanovic.