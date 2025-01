Manca sempre meno alla fumata bianca per l'arrivo di Pierluigi Gollini alla Roma. Come scrive il giornalista di Relevo Matteo Moretto infatti nelle prossime ore il club giallorosso e l'Atalanta si scambieranno i documenti per l'arrivo a titolo definitivo del portiere nella Capitale.

