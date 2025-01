UFFICIALE: Ryan ceduto al Lens a titolo definitivo, contratto fino al 30 giugno. Il portiere: "Un nuovo capitolo" (COMUNICATO AS ROMA, FOTO e VIDEO)

Altra uscita per la Roma che dopo aver salutato Le Fée, lascia partire un altro arrivo della scorsa estate: a salutare stavolta è il secondo portiere Mathew Ryan che passa al Lens a titolo definitivo. Questo il comunicato pubblicato dal club giallorosso:

L’AS Roma comunica di aver trovato l’accordo con il Lens per la cessione a titolo definitivo di Mathew Ryan. Arrivato nella Capitale nel 2024, il portiere australiano ha debuttato in giallorosso nell'ottavo di finale di Coppa Italia contro la Sampdoria.

Il Club augura a Mathew le migliori fortune per questa nuova avventura in Ligue 1.

Ecco il comunicato ufficiale del Lens: "Esperienza per rinforzare la difesa! Dopo aver collezionato 454 presenze ai massimi livelli, tra cui la Liga, la Premier League e, più recentemente la Serie A, l'esperto portiere Mathew Ryan (32 anni) è passato al Racing dall'AS Roma. Il capitano della nazionale australiana (96 caps) ha firmato un contratto con il RC Lens fino al termine della stagione".

Le parole del direttore generale Pierre Dréossi: "Con 454 partite da professionista, Mathew Ryan è un'importante aggiunta per la nostra squadra. Per oltre un decennio questo rinomato portiere si è affermato come uno dei migliori giocatori in Australia e dell'Oceania. Con i trascorsi nella Liga, nella Premier League, nell'Eredevisie e più recentemente nella Serie A, Mathew ha accumulato una grande esperienza, come dimostrano le sue 66 presenze nelle competizioni UEFA. Capitano della nazionale australiana, si è distinto anche per aver partecipato agli ultimi tre Mondiali. Noto per la sua leadership e i suoi valori, Mathew si adatta perfettamente al nostro pacchetto dei portieri. Arriva con grande voglia di giocare e desideroso di scoprire il pubblico del Bollaert-Delelis. Benvenuto Mathew".

Lo stesso Ryan ha annunciato sul proprio account Instagram il trasferimento al Lens: "Un nuovo capitolo", la didascalia che accompagna gli scatti con la maglia del club francese.