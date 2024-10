Mourinho: "La cosa migliore che posso fare è non giocare più partite dell'Uefa. Pronto ad andare nell'ultima della Premier League dopo il Fenerbahce"

Un'altra serata ad alta tensione per José Mourinho in Europa League, con un'espulsione che gli ha comminato l'arbitro Turpin al 58'. Al termine della gara tra Fenerbahce e Manchester United, lo Special One ha dichiarato: "La cosa migliore che posso fare una volta lasciato il Fenerbahçe è andare in una squadra che non prende parte alle competizioni UEFA".

Mourinho ha poi proseguito: "Sono pronto a ripartire dalla squadra che è in fondo alla classifica di Premier League. Se questa squadra ha bisogno di una allenatore tra un paio di anni, io sono pronto ad andarci".