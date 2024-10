Mourinho show in Fenerbahce-Manchester United: dallo 'shock' per il doppio miracolo di Onana all'espulsione per proteste (FOTO e VIDEO)

Nella giornata odierna sono andate in scena le partite valide per la terza giornata della first phase di Europa League e tra le sfide più interessanti c'era sicuramente Fenerbahce-Manchester United. Un match particolarmente sentito da José Mourinho, il quale ha allenato i Red Devils per due anni e mezzo. La gara si è conclusa sull'1-1 ma il protagonista indiscusso è stato lo Special One, autore di un vero e proprio show in panchina: l'allenatore è infatti rimasto scioccato in occasione del clamoroso doppio miracolo di Onana ("Ha salvato il risultato ed è stato il calciatore più decisivo nel corso della partita, ha compiuto due parate impossibili") e successivamente al minuto 58 è stato espulso dall'arbitro per proteste in seguito alla mancata concessione di un penalty.

Se parliamo di meme il signor Mourinho rimane ancora lo special one Questa la sua reazione alle paratone di Onana: pic.twitter.com/Kc9xNeEnO2 — Riccardo (@casteddurikk) October 24, 2024

Nel postpartita Mourinho ha spiegato ai microfoni di TNT Sports quanto accaduto in occasione del cartellino rosso ricevuto: "L'arbitro Turpin mi ha detto una cosa incredibile. Mi ha detto che è riuscito a vedere contemporaneamente l'azione in area e la mia reazione a bordocampo. Congratulazioni a lui per la sua vista, dato che a quella velocità aveva un occhio per vedere il rigore e l'altro occhio puntato verso la panchina per guardare il mio comportamento. Ecco perché è uno dei migliori arbitri del mondo... Il rigore? L'ho visto e non voglio parlarne".

Everything changes in football. But not Jose Mourinho. pic.twitter.com/NtT8IgGlQN — Out of Context Football Manager (@nocontextfm1) October 24, 2024