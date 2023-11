Slavia Praga-Roma: conferenza posticipata di almeno 15 minuti

Dopo la seduta di rifinitura svolta a Trigoria in mattinata, la Roma è volata a Praga dove domani alle 18.45 sarà ospite dello Slavia Praga nella quarta giornata del girone di Europa League. Alla vigilia della gara, il tecnico giallorosso José Mourinho interverrà in conferenza stampa dall'Eden Arena insieme a Riccardo Pagano, che sostituisce Nicola Zalewski inizialmente designato per parlare con i cronisti.

Precedentemente prevista per le 19.00, la conferenza slitta di almeno 15 minuti dato che la Roma è atterrata intorno alle 18.45 a Praga. LAROMA24.IT seguirà in diretta l'evento.