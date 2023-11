Trigoria: out Zalewski per influenza. Ok Spinazzola, ancora fuori Pellegrini (FOTO e VIDEO)

DA TRIGORIA DAMIANO FRULLINI - Alla vigilia della 4a giornata di Europa League, che vedrà la Roma in trasferta in casa dello Slavia Praga, la formazione di Mourinho svolgerà la rifinitura al centro sportivo 'Fulvio Bernardini'. Poi, nel pomeriggio, la partenza per Praga.

13.00 - Sfida particolare per i giallorossi che a turno devono staccare per colpire di testa cercando di far gol in una porta, composta da elastici, difesa da un compagno.

12.50 - La squadra svolge un'attivazione a secco, senza l'utilizzo del pallone.

12.45 - La squadra fa il suo ingresso in campo, Dybala e Mourinho arrivano sul terreno di gioco insieme. Non c'è Zalewski, colpito da un'influenza che gli farà saltare anche la conferenza stampa del pomeriggio in cui avrebbe dovuto accompagnare Mourinho. Rientra col gruppo invece Spinazzola mentre è ancora alle prese col recupero Pellegrini, assente dal campo.