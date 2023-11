Roma in viaggio verso Praga: c'è Dybala, presente anche Zalewski. Assente Spinazzola (VIDEO)

Domani alle ore 18:45 andrà in scena all'Eden Aréna la partita tra Slavia Praga e Roma, valida per la quarta giornata della fase a gironi di Europa League. Dopo aver svolto l'allenamento di rifinitura al centro sportivo 'Fulvio Bernardini' di Trigoria, i giallorossi voleranno alla volta di Praga nel pomeriggio odierno. Successivamente, intorno alle ore 19, José Mourinho e Riccardo Pagano interverranno in conferenza stampa.

17:00 - I giallorossi sono pronti a partire verso Praga e la novità è la presenza di Nicola Zalewski, il quale ha saltato l'allenamento odierno a causa di una sindrome influenzale. Assente, invece, Leonardo Spinazzola, che era tornato a lavorare con il resto del gruppo.

I calciatori convocati per la trasferta di Praga

Portieri: Rui Patricio, Svilar, Boer.

Difensori: Mancini, Llorente, Ndicka, Zalewski, Karsdorp, Celik.

Centrocampisti: Cristante, Paredes, Aouar, Bove, Sanches, Pisilli, Pagano.

Attaccanti: Dybala, Lukaku, Belotti, El Shaarawy, Cherubini, Joao Costa.