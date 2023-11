Conferenza stampa, cambio di programma per l'influenza di Zalewski: parlerà Pagano

Nicola Zalewski non è presente durante la rifinitura per un'influenza che molto probabilmente lo escluderà anche dalla gara di domani contro lo Slavia Praga. L'esterno classe 2002 sarebbe dovuto intervenire in conferenza stampa nel tardo pomeriggio insieme a José Mourinho ma al suo posto ci sarà Pagano, centrocampista classe 2004 che ha già trovato spazio più volte in questa prima parte di stagione.