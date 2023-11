Europa League: 2-1 del Servette allo Sheriff. Il Brighton vince 2-0 in casa dell'Ajax

Oggi pomeriggio alle 18.45 si sono disputate le gare valide per la quarta giornata della fase a gironi di Europa League. La Roma inciampa in casa dello Slavia Praga perdendo 2-0. 2-1 del Servette in terra svizzera allo Sheriff: due espulsioni nei minuti di recupero per la squadra ospite. Nel gruppo B si sono affrontate Ajax e Brighton: la squadra di De Zerbi vince 2-0 fuori casa. Nel gruppo E 3-0 del Lask all'Union Saint-Gilloise e 3-2 del Tolosa al Liverpool. Il Villareal batte 2-1 il Maccabi Haifa e il Rennes il Panathinaikos per 3-1. Nel gruppo H il Leverkusen mette sotto il Qarabag: la partita termina 1-0.

I risultati delle gare delle 18:45

GRUPPO B

Ajax-Brighton 0-2

GRUPPO E

Lask-USG 3-0

Tolosa-Liverpool 3-2

GRUPPO F

Maccabi Haifa-Villareal 1-2

Rennes-Panathinaikos 3-1

GRUPPO G

Slavia Praga-Roma 2-0

Servette-Sheriff 2-1

GRUPPO H

Qarabag-Leverkusen 0-1