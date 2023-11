Europa League, SLAVIA PRAGA-ROMA: le probabili formazioni. El Shaarawy a sinistra, davanti Lukaku-Belotti. Tifosi all'esterno dell'hotel dei giallorossi (FOTO)

Prima del derby, lo Slavia Praga: la Roma fa tappa all'Eden Arena nella quarta giornata della fase a gironi di Europa League per sfidare la squadra di Trpisovsky e cercare di chiudere il discorso qualificazione. José Mourinho - che sconterà oggi l'ultima giornata di squalifica - ripropone Svilar in porta e schiera ancora il terzetto difensivo composto da Mancini, Llorente e Ndicka. A centrocampo torna Paredes, assente contro il Lecce per squalifica, mentre potrebbe riposare Cristante, finora sempre utilizzato. A sinistra non c'è Zalewski, non al meglio poiché influenzato, e Mourinho sceglie El Shaarawy. In attacco Belotti affianca Lukaku, mentre Dybala si accomoda in panchina.

LE PROBABILI FORMAZIONI

SLAVIA PRAGA: Mandous; Holes, Ogbu, Vlcek; Tomic, Zafeiris, Dorley, Provod; Wallem; Chytil, Van Buren.

All.: Trpisovsky.

ROMA: Svilar; Mancini, Llorente, Ndicka; Celik, Cristante, Paredes, Bove, El Shaarawy; Belotti, Lukaku.

All.: Mourinho.

Arbitro: Letexier. Assistenti: Mugnier - Rahmouni. IV uomo: Batta. VAR: Kajtazovic. AVAR: Bastien.

PREPARTITA

16.35 - All'esterno dell'hotel in cui alloggia la Roma sono presenti pochi tifosi in attesa dell'uscita dei giallorossi.