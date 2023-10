Roma-Servette, gol e assist da subentrato per Pellegrini: l'ultimo giallorosso a riuscirci in Europa fu Pizarro nel 2006

Allo Stadio Olimpico va in scena Roma-Servette, gara valida per la seconda giornata della fase a gironi dell'Europa League. José Mourinho ha effettuato alcune rotazioni e ha lasciato inizialmente in panchina anche Lorenzo Pellegrini, poi subentrato all'intervallo. Prima di lasciare il campo per infortunio al 57', il capitano ha spaccato la partita mettendo a referto un assist e un gol in appena 12 minuti. Secondo quanto riportato dal portale di statistiche OptaPaolo, l’ultimo giocatore della Roma ad aver segnato e fornito un assist da subentrato in una maggiore competizione europea era stato David Pizarro (oggi allo Stadio Olimpico) contro lo Shakhtar Donetsk in Champions League il 12 settembre 2006.

