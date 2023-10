Allo Stadio Olimpico sta andando in scena Roma-Servette, gara valida per la seconda giornata della fase a giorni dell’Europa League, e tra i 55.764 spettatori presenti allo Stadio Olimpico c'è un ospite speciale: David Pizarro, ex centrocampista giallorosso dal 2006 al 2012. Pizarro ha indossato la maglia della Roma in 207 occasioni, mettendo a referto 15 reti e 50 passaggi vincenti.