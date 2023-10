Roma-Servette: Mourinho in tribuna al fianco del match analyst Cerra

Allo Stadio Olimpico va in scena Roma-Servette, gara valida per la seconda giornata della fase a gironi dell'Europa League. José Mourinho, a causa della squalifica inflittagli dalla UEFA dopo la finale di Budapest, non potrà incitare i suoi ragazzi dalla panchina (al suo posto c'è il vice Salvatore Foti), ma ha deciso di essere al fianco della squadra seguendo comunque la partita dalla tribuna. Al suo fianco c'è il match analyst Giovanni Cerra.