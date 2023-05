Europa League, ROMA-BAYER LEVERKUSEN: le formazioni UFFICIALI. Belotti-Abraham titolari, Dybala in panchina (FOTO e VIDEO)

Allo Stadio Olimpico va in scena il primo atto della semifinale di Europa League: alle 21.00 la Roma, con molte assenze, ospita il Bayer Leverkusen di Xabi Alonso nella gara d'andata della semifinale della competizione europea. José Mourinho sceglie ancora di arretrare Cristante nel terzetto difensivo con Mancini ed Ibañez, in mezzo al campo Bove e Pellegrini al fianco di Matic, con Celik e Spinazzola esterni di centrocampo. Davanti il tecnico si affida alla coppia Abraham-Belotti, mentre Dybala non al meglio si accomoda inizialmente in panchina.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

ROMA: Rui Patricio; Mancini, Cristante, Ibañez; Celik, Bove, Matic, Pellegrini, Spinazzola; Belotti, Abraham.

A disp.: Boer, Svilar, Karsdorp, Smalling, Camara, Dybala, Wijnaldum, Missori, Zalewski, Tahirovic, Faticanti, El Shaarawy.

All.: Mourinho.

BAYER LEVERKUSEN: Hradecky; Kossounou, Tah, Tapsoba; Frimpong, Palacios, Andrich, Hincapié; Diaby, Wirtz; Hlozek.

A disp.: Lomb, Neutgens, Bakker, Azmoun, Demirbay, Amiri, Hudson-Odoi, Adli, Fosu-Mensah, Azhil.

All.: Xabi Alonso.

Arbitro: Michael Oliver. Assistenti: Stuart Burt - Lee Betts. IV uomo: Craig Pawson. VAR: Stuart Attwell. AVAR: Chris Kavanagh.

PREPARTITA

20.00 - Questa l'accoglienza dei tifosi alla squadra al suo arrivo all'Olimpico:

19.53 - Anche la Roma comunica le scelte di Mourinho:

19.45 - L'arrivo della Roma all'Olimpico:

19.35 - L'Uefa rende note le formazioni ufficiali di Roma e Bayer. Giallorossi in campo così: Rui Patricio; Mancini, Cristante, Ibañez; Celik, Bove, Matic, Pellegrini, Spinazzola; Belotti, Abraham.

19.30 - Sale l'entusiasmo dei tifosi in attesa dell'arrivo del pullman della Roma allo Stadio Olimpico tra cori, bandiere e fumogeni in zona Ponte della Musica.