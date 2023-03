Real Sociedad-Roma, nessuno striscione esposto nel settore ospiti

C'è un'atmosfera rovente all'Estadio Anoeta di San Sebastian in occasione della gara tra Real Sociedad e Roma, valida per il ritorno degli ottavi di finale di Europa League. I padroni di casa hanno preparato una coreografia per caricare la propria squadra, mentre nel settore ospiti non sono apparsi striscioni e pezze dei rispettivi gruppi. Prima dell'inizio del match si sono verificati anche degli scontri tra le due tifoserie: gli ultras baschi hanno assaltato i pullman in cui viaggiavano i romanisti, diretti verso lo stadio.