LIVE - Real Sociedad-Roma: assalto dei tifosi baschi contro i pullman giallorossi all'esterno dello stadio. Arrestati due romanisti (VIDEO)

A San Sebastian, all'Anoeta alle 21.00, va in scena la sfida valida per il ritorno degli ottavi di finale di Europa League tra Real Sociedad e Roma: si riparte dal 2-0 per i giallorossi maturato nella gara d'andata all'Olimpico. All'esterno dello stadio si registrano degli scontri: i tifosi baschi, come mostrano i video sui social, assaltano i pullman dei tifosi giallorossi lanciando oggetti. La maggior parte dei romanisti erano già all'interno dell'Anoeta intorno alle 20.20. Ecco gli aggiornamenti live sulla vicenda.

20:57 - Incidenti a San Sebastiana tra i tifosi della Real Sociedad e quelli della Roma prima dell'inizio del ritorno degli ottavi di finale di Europa League. Secondo quanto riportano i media spagnoli gli ultras locali hanno assaltato i pullman dei romanisti lanciando sedie e bottiglie spaccando i vetri delle navette. Il contatto tra le tifoserie è avvenuto vicino allo stadio e la polizia è intervenuta cercando di sedare gli scontri. Secondo quanto riportato dalla stampa spagnola ci sarebbero alcuni tifosi arrestati (due romanisti e altri della Real Sociedad).

20:40 - I tifosi baschi assaltano i pullman che trasportano i supporters romanisti.