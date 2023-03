FOTO - Real Sociedad-Roma, la coreografia dei tifosi di casa: c'è anche l'aquila...

Tappa a San Sebastian per la Roma: dopo la vittoria per 2-0 dell'andata all'Olimpico in favore dei giallorossi, la Roma è attesa dalla Real Sociedad nel ritorno degli ottavi di finale di Europa League. I tifosi di casa hanno preparato e mostrato una coreografia per incitare la squadra: oltre ai colori del club basco, viene esposta anche l'aquila.