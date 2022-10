Europa League, ROMA-BETIS: le formazioni UFFICIALI. Pellegrini out, Dybala e Zaniolo alle spalle di Abraham. Riscaldamento in corso (VIDEO)

Dopo l'Inter, il Betis. All'Olimpico, alle 21.00, la Roma ospita gli spagnoli nella terza giornata della fase a gironi di Europa League. José Mourinho conferma il terzetto difensivo, la coppia Matic-Cristante in mezzo al campo e Celik a destra, mentre Spinazzola si accomoda in panchina lasciando spazio a sinistra a Zalewski. Senza capitan Pellegrini, assente per un fastidio muscolare, Dybala e Zaniolo supportano Abraham.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

ROMA: Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibañez; Celik, Cristante, Matic, Zalewski; Zaniolo, Dybala; Abraham.

A disp.: Svilar, Boer, Kumbulla, Viña, Spinazzola, Tripi, Camara, Bove, Volpato, El Shaarawy, Shomurodov, Belotti.

All.: Mourinho.

BETIS: Bravo; Ruibal, Luiz Felipe, Pezzella, Miranda; Rodriguez, Guardado; Canales, Fekir, Joaquin; Willian José.

A disp.: Rui Silva, Garcia Fernandez, Gonzalez, Akouokou, Victor Ruiz, Borja Iglesias, Luiz Henrique, Carvalho, Moreno, Sabaly, Rodri.

All.: M. Pellegrini.

Arbitro: Matej Jug. Assistenti: Matej Žunič - Manuel Vidali. IV uomo: David Smajc. VAR: Pol van Boekel. AVAR: Dennis Higler.

PREPARTITA

20.25 - La Roma entra in campo per effettuare il consueto riscaldamento pre-partita:

19.58 - Roma e Betis annunciano le scelte di Mourinho e Pellegrini:

19.50 - La Roma arriva allo Stadio Olimpico:

