Indonesia, scontri allo stadio al termine di Arema Fc-Persebaya Surabaya: oltre 180 morti e 100 feriti (FOTO e VIDEO)

Tragedia in Indonesia. Al termine della partita tra Arema Fc e Persebaya Surabaya, terminata con il punteggio di 2-3, i tifosi di casa, inferociti per la sconfitta contro gli storici rivali, hanno invaso il terreno di gioco dello stadio Kanjuruhan. Gli agenti di polizia sono subito entrati in campo per provare a calmare gli animi, ma tutto questo non è bastato per evitare la strage. Il lancio dei lacrimogeni ha creato il caos e il panico tra i tifosi e il bilancio è drammatico: oltre 180 morti e 100 feriti. Si tratta di una delle peggiori tragedie della storia del calcio.

At least 174 people were killed and nearly 180 were injured in a crush and a riot at a soccer match in Indonesia, making it one of the world's worst stadium disasters https://t.co/B2kzzU1Ees pic.twitter.com/SuXnPw0g0O

— Reuters (@Reuters) October 2, 2022