Feyenoord, Dessers: "Io capocannoniere della Conference? Un bell'extra, ma prima voglio vincere la finale"

Cyriel Dessers, attaccante del Feyenoord, ha parlato in conferenza stampa durante il media day. Oltre a lui, anche il tecnico Slot ha commentato la finale di Conference League contro la Roma, in programma il 25 maggio alle ore 21. Queste le dichiarazioni del capocannoniere della competizione europea: "Essere in testa alla classifica ora è bello. Nella finale spero che i miei compagni difendano bene (su Abraham, ndr), e che tengano la porta inviolata per aiutarmi. Diventare il capocannoniere sarebbe un bell'extra, ma non è certo il mio obiettivo primario. Prima voglio vincere la Conference League".