La Roma trionfa in Conference League e con la coppa torna nella Capitale, già in festa dal fischio finale di Roma-Feyenoord. La squadra ha lasciato lo stadio di Tirana circa alle 2 di notte in pullman e l'arrivo all'aeroporto di Fiumicino è previsto intorno alle 4 di notte.

Come ha fatto sapere il club giallorosso, in mattinata sarà comunicato il programma per festeggiare con i tifosi.