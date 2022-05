Twitter, l'annuncio della Roma: "Domani pomeriggio festeggeremo tutti insieme. In mattinata comunicheremo il programma" (FOTO)

La Roma è la vincitrice della prima storica edizione della Conference League. La finale, che si è disputata a Tirana, in Albania, è stata decisa da una perla di Zaniolo, con la quale ha battuto il Feyenoord per 1-0. I giallorossi torneranno in Italia nella notte, ma, la vera festa con i tifosi, sarà domani pomeriggio. Tramite un tweet, la società capitolina ha annunciato che in mattinata verrà comunicato il programma per i festeggiamenti nella Capitale: "Torniamo da Tirana questa notte, ma non sappiamo ancora quando… Domani pomeriggio, però, festeggeremo tutti insieme a ROMA. Vi aggiorneremo in mattinata con il programma. DAJEEEEE DAJEEEEE DAJEEEEEE!".

