FOTO e VIDEO - Roma esplode di gioia per la vittoria della Conference League: cori, fumogeni e fuochi d'artificio nella Capitale

La Roma batte il Feyenoord in Conference League e conquista finalmente il tanto agognato trofeo. Un successo che non tarda a produrre i suoi effetti per le strade della Capitale, dove i sostenitori giallorossi si sono riversati per dare il via ad una festa che si protrarrà fino a notte fonda e proseguirà domani, come annunciato sui canali ufficiali del club. E allora libero sfogo alla gioia romanista: cori, fumogeni e persino fuochi d'artificio per le vie del centro. Dall'obelisco a Ponte Duca D'Aosta, fuori lo Stadio, a Ponte Milvio, nelle adiacenze dell'Olimpico, fino ad arrivare al Circo Massimo: tutte le immagini della festa giallorossa.