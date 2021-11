Roma-Zorya: out Calafiori e Viña

Contro lo Zorya in Conference League ancora senza Riccardo Calafiori e Matias Viña. I due terzini sinistri giallorossi - ieri a Trigoria l'uruguaiano si è allenato in gruppo, mentre il classe 2002 ha alternato lavoro individuale e con i compagni - non prenderanno parte alla sfida europea contro lo Zorya in programma questa sera allo Stadio Olimpico. Calafiori e Viña non sono presenti neanche in panchina.

A disposizione di José Mourinho in panchina ci sono: Fuzato, Ibañez, Reynolds, Missori, Tripi, Diawara, Darboe, Bove, Pellegrini, Zalewski, Shomurodov, Mayoral.