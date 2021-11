Trigoria: Viña in gruppo. Individuale per Pellegrini e Ibanez (FOTO)

DA TRIGORIA MDR - Reduce dalla vittoria per 2-0 in casa del Genoa, riempita dalla doppietta di Felix, la Roma scende in campo questa mattina per la rifinitura in vista dell'impegno di domani in Conference League contro lo Zorya. I primi 15 minuti della seduta, come di consueto, saranno aperti alla stampa.

11.23 - Calafiori alterna parte in gruppo e parte individuale.

11.20 - Per l'esercitazione Mourinho necessita dei portieri e quando sta per iniziare il lavoro il tecnico portoghese richiama a gran voce il suo collaboratore che ha ritardato nel mandargli Rui Patricio e soci.

11.17 - Il gruppo viene diviso in due squadre:

Reynolds, Tripi, Perez, Darboe, Mancini, Smalling, Abraham, El Shaarawy, Shomurodov, Karsdorp.

Mkhitaryan, Borja Mayoral, Zaniolo, Kumbulla, Vina, Bove, Zalewski, Diawara, Veretout.

Felix invece funge da jolly.

"

11.15 - In questo momento raggiunge il campo anche il GM Tiago Pinto.

11.07 - Inizia la fase di riscaldamento. Prima della seduta, Mancini si è dilettato da fotografo. Individuale programmato per Ibanez e Pellegrini.

11.00 - La squadra fa il suo ingresso sul terreno di gioco del "Fulvio Bernardini". Ci sono anche Viña e Calafiori in gruppo.