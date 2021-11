Conference League, ROMA-ZORYA: le probabili formazioni. Smalling dal 1', Zaniolo in attacco con Abraham

LAROMA24.IT - Tra la vittoria col Genoa e il Torino nel weekend di campionato, per la Roma c'è l'impegno di Conference League: questa sera allo Stadio Olimpico arriva lo Zorya per la sfida che José Mourinho ha definito una "finale". L'obiettivo per i giallorossi è tornare al successo in coppa in ottica classifica del girone: il Bodø/Glimt guida a 8 punti, la Roma è seconda a 7, seguita dallo Zorya 6, infine chiude il CSKA Sofia con un solo punto.

Il tecnico giallorosso dovrebbe confermare la difesa a 3 schierando dall'inizio Smalling con Mancini e Kumbulla, mentre in mezzo al campo - considerate le assenze di Cristante e Villar, positivi al Covid-19 - Darboe dovrebbe essere l'indiziato ad affiancare Veretout e Mkhitaryan con Karsdorp ed El Shaarawy sulle fasce. Davanti Zaniolo dovrebbe tornare titolare dopo le esclusioni con Venezia e Genoa e agire al fianco di Abraham. Turno di riposo, invece, per il capitano Lorenzo Pellegrini.

LE PROBABILI FORMAZIONI

ROMA: Rui Patricio; Mancini, Smalling, Kumbulla; Karsdorp, Darboe, Veretout, Mkhitaryan, El Shaarawy; Zaniolo, Abraham.

A disp.: Fuzato, Ibañez, Reynolds, Calafiori, Viña, Diawara, Bove, Pellegrini, Zalewski, Carles Perez, Shomurodov, Mayoral.

All.: Mourinho.

ZORYA: Matsapura; Favorov, Imerekov, Cvek, Khomchenovskyy; Buletsa, Nazaryna, Kochergin; Kabaiev, Gromov, Sayyadmanesh.

A disp.: Zhylkin, Yemets, Snurnitsyn, Rufati, Owusu, Cristian, Vernydub, Alibekov, Kazakov, Lunyov, Gladkyi, Alefyrenko, Zahedi.

All.: Skrypnyk.

Arbitro: István Kovács. Assistenti: Vasile Florin Marinescu - Ovidiu Artene. IV uomo: Andrei Chivulete.